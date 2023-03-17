Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за порвавшегося в теле ребенка катетера

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за порвавшегося в теле ребенка катетера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за порвавшегося в теле ребенка катетера в одной из больниц Перми. Поводом стало опубликованное в СМИ обращение женщины к руководству СКР с просьбой о помощи. Женщина попросила возбудить уголовное дело в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ее дочери, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пермячки, ее ребенок родился недоношенным два года назад в больнице Прикамья. Чтобы девочка набирала вес, ей поставили катетер, который порвался менее чем через сутки. В результате, в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. Женщина утверждает, что до того, как катетер оказался у сердца, врачи не пытались извлечь его из вены.

В настоящее время по данному факту Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено возбудить уголовное дело в связи с некачественным оказанием медицинской помощи малолетнему ребенку. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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