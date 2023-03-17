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НовостиОбщество17 марта 2023 8:36

В выходные в Пермском крае вновь ожидается похолодание

В ночные часы температура воздуха опустится до 18 градусов
Анна Маркова
Температура воздуха понизится до −7…−2°.

Температура воздуха понизится до −7…−2°.

Фото: Анна Маркова

В выходные дни в Пермском крае продолжатся температурные качели. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что ночью в субботу в Прикамье выпадет много осадков. На юге региона пройдет дождь и мокрый снег, на остальной части – мокрый снег, переходящий в снег.

Температура воздуха понизится до −7…−2°. Днем осадки ожидаются местами, и потеплеет до −2…+3 градусов

По данным синоптиков, в воскресенье 19 марта в Прикамье ожидается малооблачная погода. В ночные часы похолодает до −13…−8°, в горах и низинах до −18°. Дневной прогрев вновь составит −2…+3°, в Перми около +1°.

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