В выходные в Пермском крае вновь ожидается похолодание

Температура воздуха понизится до −7…−2°.
Фото: Анна Маркова
В выходные дни в Пермском крае продолжатся температурные качели. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что ночью в субботу в Прикамье выпадет много осадков. На юге региона пройдет дождь и мокрый снег, на остальной части – мокрый снег, переходящий в снег.
Температура воздуха понизится до −7…−2°. Днем осадки ожидаются местами, и потеплеет до −2…+3 градусов
По данным синоптиков, в воскресенье 19 марта в Прикамье ожидается малооблачная погода. В ночные часы похолодает до −13…−8°, в горах и низинах до −18°. Дневной прогрев вновь составит −2…+3°, в Перми около +1°.
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