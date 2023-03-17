В Прикамье осудили водителя грузовика, по вине которого погибли два человека

В ДТП погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Кунгурском городском суде огласили приговор водителю грузовика за ДТП с двумя погибшими. Житель Кыргызстана осужден на 2 года в колонии - поселении. Также с организации, в которой работал осужденный, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,4 млн рублей. Об этом сообщил автоюрист Александр Сидоров.

Напомним, страшная авария произошла ночью 1 октября 2022 года на трассе Пермь-Екатеринбург рядом с поселком Ергач.

Водитель фуры DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия». В результате ДТП погибли два человека – молодой водитель и пассажирка легковушки. Еще два пассажира легкового авто получили травмы различной тяжести.

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