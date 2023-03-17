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НовостиПроисшествия17 марта 2023 8:15

В Кунгуре 2-летнюю малышку вызволили из запертой машины

Авто пришлось вскрывать
Лела Минадзе
Фото: поисково-спасательная служба КМО

Фото: поисково-спасательная служба КМО

В Кунгуре девочка 2021 года рождения оказалась заперта в машине. Инцидент произошел 16 марта, рассказали в поисково-спасательной службе КМО.

На улице Свободы в припаркованном автомобиле были заблокированы двери, а внутри остался маленький ребенок. На место выехали спасатели. Им пришлось открывать машину с помощью слесарного инструмента.

Девочку вызволили и передали родителям. Она не пострадала.

Спасатели напоминают, что, покидая салон автомобиля, не следует оставлять ключи в замке зажигания.

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