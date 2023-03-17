В Перми начали экспресс-ремонт дорог горячим и литым асфальтом

Ремонт прошел на Коммунальном мосту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первым объектом стал Коммунальный мост через Каму. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что эта мера – временная на период межсезонья. Летом планируется провести полноценный ремонт покрытия моста. Также сегодня ночью работы провели на участках улиц Промышленная, Светлогорская, Автозаводская, Кировоградская, Революции, Героев Хасана. В ближайшие дни ямочный ремонт будет вестись и на других улицах.

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