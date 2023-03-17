В Перми участок улицы Карпинского отремонтирует компания из Санкт-Петербурга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструкцией улицы Карпинского в Перми займется АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Business class.

Компания была единственным участником открытого конкурса. Ей предстоит выполнить ремонт участка от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Максимальная цена контракта — 2,2 млрд рублей.

На участке Карпинского расширят дорогу до шести полос, обустроят велодорожки, тротуары и сети наружного освещения. Работы запланированы на период с июня 2023 года до 30 апреля 2026.

Обновленный участок улицы Карпинского станет продолжением нового участка Крисанова, реконструкцией которого также занимается «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Там появится двухуровневая развязка на пересечении с шоссе Космонавтов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65