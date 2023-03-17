В Перми могут закрыть кинотеатр «Киномакс» в ТРК «Столица»

Точные сроки закрытия кинотеатра «Киномакс» в Перми пока не сообщаются. Фото: Алиса ТИТКО

В Перми может закрыться еще один кинотеатр. Сеть «Киномакс», после неудачной попытки продать пермский кинотеатр, рассматривает возможность его закрытия. Речь идет о кинозалах, которые расположены в ТРК «Столица» на улице Мира, 41/1. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, сейчас управляющая компания пермского торгово-развлекательного центра рассматривает варианты альтернативного использования площадей кинотеатра. Точные сроки закрытия кинотеатра «Киномакс» в Перми пока не сообщаются.

Предполагается, что кинозалы сети могут прекратить свою деятельность уже летом этого года.

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