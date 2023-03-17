В Прикамье 16 марта установлено девять температурных рекордов

Теплее всего оказалось в Губахе +9,3 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг 16 марта на территории Пермского края обновились сразу девять рекордов максимальной суточной температуры воздуха.

Специалисты проекта «Метеоролог.и.я» рассказали, что тепле всего оказалось в Губахе. Там в дневные часы воздух прогрелся до +9,3°. Предыдущий рекорд +7,7 был зафиксирован в 2001 году.

В Кочево и Косе столбики термометров достигли отметки +8,8° и +8,6° соответственно. Тогда как в 2001 году было +7,6° и +7,4°. В Верещагино побит рекорд 1996 года. Вчера там было +5,6°, предыдущий максимум составил +4,6. В Ножовке, где потеплело до +7,6°, побит рекорд 2014 года.

Также новые рекорды суточной температуры были установлены в Чердыни, Березниках, Кудымкаре и Оханске. По словам специалистов, температурные рекорды могут обновиться и в пятницу 17 марта в юго-восточной половине Прикамья.

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