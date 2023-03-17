Фото: Пермский театр кукол / ВКонтакте

Проект «Театр оживающих книг» создан Пермским театром кукол для школьников и их родителей, в его рамках артисты читают произведения современных авторов, проходят читки книг в сопровождении теневого театра, кукольного представления, игрой с масками.

Ближайшая встреча с книгой состоится 17 марта в 19:00. Артисты театра кукол представят повесть-сказку Нины Дашевской «Зимний мастер», которая рассказывает о великой силе искусства, способной совершить чудо и волшебство.

Вторая читка пройдет 24 марта также в 19:00. В театре кукол сообщают, вход на мероприятие платный – 350 рублей.

По промокоду «КНИГИ» можно получить скидку 50 рублей на читку 17 марта. Промокод действует на сайте и в кассе театра.

«Наш проект призван знакомить семейную аудиторию с современной детской литературой. Все привыкли к классике, а о том, что печатается в настоящее время, знают мало. Детям важно, чтобы в книгах отражалась современная жизнь с её особенностями, чтобы автор говорил о проблемах, которые волнуют ребят сейчас», – рассказывает художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

В администрации Перми напоминают, проект «Театр оживающих книг» запустили в марте 2022 года. На всем его протяжении зрители открывали для себя новые тексты об одиночестве, дружбе, первой любви, потере близких и принятия себя от русских и зарубежных писателей. Также в его рамках состоялась иммерсивная читка о незрячей девочке, где экспертом выступил профессиональный тифлокомментатор Наиля Ибрагимова. (6+)

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