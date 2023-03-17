В состав Общественной палаты РФ вошел глава Ассоциации команд КВН Прикамья

Фото: соцсети Ямура Гильмутдинова

Председатель Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов вошел в состав Общественной палаты РФ.

«На заседании Общественной палаты Пермского края подписали соглашение с уполномоченным по правам человека, и коллеги избрали меня представителем в новый созыв общественной палаты РФ», — рассказал Ямур Гильмутдинов в своих соцсетях. Заседание прошло 16 марта.

В Общественной палате края пояснили, что Ямур Гильмутдинов путем тайного альтернативного голосования был избран представителем региона в восьмом составе Общественной палаты Российской Федерации. Ранее его уже избирали на эту должность в 2017 году.

Ассоциацией команд КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов руководит с 1999 года.

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