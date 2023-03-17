Пермское УФАС возбудило дело из-за обмана покупателей в «Ашане»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермяки пожаловались на гипермаркет «Ашан». Об этом сообщили в УФАС по Пермскому краю.

Заявитель рассказал, что купил куриное яйцо в упаковке из 30 штук за 236 рублей. На стойке рядом с товаром была реклама об акции, однако скидки на самом деле не было.

«В гипермаркете «Ашан» под вывеской «СКИДКА» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: «Скидка АКЦИЯ на ВСЁ -40%! Успей купить сегодня!» В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Дело рассмотрят 30 марта. Гипермаркету грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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