Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 17 марта 2023 года к 08:00 первое ДТП зафиксировано на Северной дамбе - встал трамвай в сторону Цирка.

Пробки в 7-9 баллов сковали дороги в микрорайоне Вышка-1: на ул. Огородникова от ул. Харьковской, ул. Мостовой, ул. Фокинской от ул. Марата, ул. Соликамской от ул. Волгоградской. Такая же ситуация в микрорайоне Вышка-2 при спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, а также на большом участке ул. Соликамской от ул. Ревдинской до Балмашной.

В Индустриальном районе пробки в 6-7 баллов: на перекрестке ул. Свиязева и ул. Леонова, развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

Формируется затор на ш. Космонавтов между ул. Плеханова и ул. Уральских Партизан в обоих направлениях, на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса.

Затруднение в движении на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора.

Медленно движется транспорт на кольце перед Южной дамбой между ул. Белинского и ул. Чернышевского.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 17 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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