Житель Пермского края заплатил 60 тысяч рублей за незаконный лов тюльки

Браконьерство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По сообщению краевой транспортной прокуратуры, 45-летний житель Прикамья обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

В январе 2023 года мужчина со льда Камы в Воткинском водохранилище добыл 600 экземпляров тюльки. При этом он использовал запрещенного орудие лова (подъемник).

Причиненный им ущерб в размере 60 тыс. рублей был возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru