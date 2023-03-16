В пермских МФЦ с 16 марта можно самостоятельно оформить услуги в электронном виде

Фото: МФЦ Пермского края

В нескольких филиалах МФЦ Перми с 16 марта открыли секторы пользовательского сопровождения (СПС). Они помогут клиентам самостоятельного получить различные виды государственных услуг в электронном виде.

Как рассказали в МФЦ Пермского края, секторы сопровождения оснащены сканирующими и печатающими устройствами, компьютерной техникой, которая позволяет воспользоваться основными государственными интернет-ресурсами. Для использования СПС предварительная запись не требуется.

В секторе сопровождения клиенты МФЦ могут самостоятельно: создать учетную запись на портале Госуслуг, подать заявление на получение российского или заграничного паспорта, замену водительского удостоверения, постановку транспортного средства на учет, регистрацию по месту жительства, подать заявление на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, обжаловать автоштрафы, подать документы в суд и многие другие услуги. При необходимости разобраться с новым сервисом помогут сотрудники МФЦ.

этом в секторах работают специалисты МФЦ, которые при необходимости могут помочь гражданам, испытывающим затруднения при работе с электронными сервисами.

Ранее пилотный проект СПС был открыт в Перми в МФЦ «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9). Сейчас к нему добавились другие филиалы: «Индустриальный-2» (ул. 9 Мая, 3), «Мотовилихинский» (ул. Уральская, 47а), «Свердловский» (ул. Лодыгина, 28в), «Свердловский-2» (ул. Бригадирская, 8), «Кировский-2» (ул. Адмирала Ушакова, 11), «Кировский-3» (ул. Федосеева, 7), «Орджоникидзевский» (ул. Коспашская, 12), «Дзержинский» (пр. Парковый, 23).

Секторы пользовательского сопровождения 16 марта также начали работу в Октябрьском, Чайковском, Осе, Соликамске, Березниках и Чусовом.

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