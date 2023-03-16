В Пермском крае появились перелетные пуночки и первые грачи

Фото: Галина Матвеева / ВКонтакте

Доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галина Матвеева на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала фото первых перелетных птиц в Пермском крае – пуночек и грачей.

Пуночки первыми летят через Пермский край начиная с февраля. Эти маленькие пушистые комочки считаются самыми первыми вестниками весны. В районах крайнего Севера об этой птичке, которая чуть больше нашего городского воробья, коренные жители складывают многочисленные легенды и сказки. Пуночку еще называют снежным подорожником или арктическим воробьем. Набравшись сил, в середине марта они возвращаются в тундру к своим местам гнездования.

Стаи пуночек Галина Матвеева заметила в Кунгурском округе.

Проторенной пуночками дорожкой в Пермь летят грачи и серебристые чайки. С их прилетом становится окончательно понятно, что в Прикамье начинается фенологическая весна – время пробуждения природы от зимы, начала вегетации растений, выхода из спячки животных.

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