Жители Оверят угнали неисправный автомобиль, пока владелец ездил за запчастями

Отделение полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пермяк и не подозревал, что оставленный им на обочине неисправный автомобиль сможет кто-то угнать. Необычная ситуация криминального характера произошла в начале января этого года.

В территориальный отдел внутренних дел Краснокамска обратился 22-летний житель Перми с заявлением о краже ВАЗ-21111. По его словам, на своем личном автомобиле несколько дней назад он с семьей возвращался домой из Юсьвенского района по автодороге «М7-Волга».

В районе отворота на поселок Оверята у автомобиля порвался ремень газово-распределительного механизма, в связи с чем пермяк не смог продолжить путь дальше и был вынужден оставить машину на обочине. Вернувшись через два дня с необходимыми запасными частями, молодой человек не обнаружил автомобиль. По словам потерпевшего, в автомобиле находились дорогостоящие электроинструменты, общий же ущерб составил более 135 тыс. рублей.

В результате проведенных следственных мероприятий удалось установить, что к краже могут быть причастны двоих местных жителей 1980 и 2000 годов рождения. В расследовании полиции помогли записи с уличных камер видеонаблюдения и торговой точки. На одной из них было видно, как с помощью троса кто-то буксирует «потерявшийся» автомобиль.

Оперативники установили марку машины, участвующей в похищении машины жителя Перми, и его владельца. Им оказался 42-летний житель поселка Оверята. Выяснилось, что на кражу он пошел со своим 23-летним знакомым. Один из них сидел за рулем буксира, второй – за рулем похищенного авто. Установлено, что оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

К моменту установления личностей угонщиков оказалось, сто они успели распилить автомобиль на части и закопали их в снег. Весной злоумышленники планировали сдать части распиленного автомобиля в пункты приема лома.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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