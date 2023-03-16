В Пермском крае средняя зарплата учителя составляет более 50 тыс. рублей

Фото: Скрин прямого эфира

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина 16 марта в ходе прямого рассказала о программах поддержки учителей, а также ответила на вопросы пользователей социальной сети во «ВКонтакте».

По словам Раисы Кассиной, средняя заработная плата учителей в школах Пермского края сейчас составляет 52 тыс. рублей. Ее величина зависит от вовлеченности педагогов в учебный процесс, стажа и других составляющих.

«По рекомендации министерства, фонд заработной платы образовательных учреждений должен состоять на 70% из окладов и 30% - из средств на дополнительные поощрения», - отметила глава краевого ведомства.

Дополнительные поощрения во многом зависят от стажа, активности педагога, включая проведение внеклассных мероприятия, успехи их учеников на Олимпиадах и конкурсах. Учителя также могут получать доплаты за отраслевые награды, полученные категории. Также они могут получить приличную надбавку за своих «высокобалльников». К примеру, по итогам ЕГЭ за 2022-2023 учебный год один из педагогов получил выплату в 150 тыс. рублей за восьмерых своих выпускников, получивших высокие баллы.

Кроме того, в Пермском крае каждая школа имеет еще один дополнительный материальный стимул. Если учебное учреждение войдет в число 100 лучших, то его фонд пополнится на 3 млн рублей. Эти средства школа может распределить по своему усмотрению.

«Конечно, у некоторых учителей могут возникнуть вопросы по несправедливой, по их мнению, оплате труда. В прошлом году мы рассмотрели около четырех таких случаев. Все острые моменты удалось преодолеть. В таких случаях мы советуем сначала обращаться к директору школы. Если вопрос не получается решить, то надо уже обращаться в министерство», - говорит Раиса Кассина.

Также краевой министр образования и науки рассказала о строительстве новых образовательных учреждений в регионе. В 2023 году предстоит построить и сдать в эксплуатацию 18 школ. К началу нового учебного года свои двери для учеников распахнут три: две – в Кунгурском округе, а также в Перми на ул. Холмогорской.

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