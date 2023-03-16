В Пермском крае индексация зарплат бюджетников начнется в апреле

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали поправки в региональный бюджет, предложенный ранее губернатором Дмитрием Махониным. Это позволит начать индексацию зарплат работников бюджетной сферы на полгода раньше – в апреле этого года.

Законопроект предполагает распределение остатков за прошлый год в размере 8,4 млрд рублей. Из них 1,23 млрд рублей будет направлено на индексацию зарплат бюджетникам. Зарплаты бюджетникам в 2023 году в Пермском крае повысят не на 6,1%, как планировалось раньше, а на 8,5%. Индексация будет проходить в три этапа. С 1 апреля зарплаты вырастут на 2,2%. С 1 июля планируется увеличить на 3%, а затем с 1 октября повышение составит 3,1%.

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