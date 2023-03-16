Министр образования Пермского края предложила создать единую службу охраны школ

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о мерах безопасности в учебных заведения региона. Также глава ведомства предложила создать отдельную государственную структуру для охраны школ, детских садов и колледжей. Об этом сообщает Business Class.

– Нужно подумать о единой службе охраны со специально обученным персоналом, а не с теми, кто сейчас выигрывает по конкурсу. И чтобы эта система была государственной, - цитирует издание выступление министра образования. Раиса Кассина также обратила внимание, что учреждениям образования не хватает охранников. По ее мнению, это серьезная проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.

Министр сообщила, что ежегодно в Прикамье выделяются деньги на ремонты и оснащение учебных заведений для обеспечения комплексной безопасности. Со слов главы Минобра, на сегодняшний день 100% образовательных организаций оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией, а также устройством, который дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников. Кроме того, ежеквартально в школах, ссузах и вузах Прикамья отрабатывают схемы действий при обнаружении подозрительных предметов.