Часть набережной в Кировском районе Перми откроют ко Дню города

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

По словам главы города, работы на набережной в Кировском районе Перми будут вестись поэтапно. Сейчас здесь продолжается монтаж лестничных маршей на прогулочной части набережной: смонтировано четыре лестничных марша из девяти, еще два в работе.

Строители полностью уложили дорожную одежду на участке от ул. Чистопольской до ДК им. Кирова. При благоприятных погодных условиях начнется замощение набережной тротуарной плиткой, озеленение и установка малых архитектурных форм. На участке до ул. Шишкина идет монтаж подпорных стенок.

«Делаем все, чтобы открыть для прогулок участок набережной от улицы Чистопольской до ДК им. Кирова уже ко Дню города», - сообщил Алексей Демкин.

Полностью работы планируется завершить осенью 2023 года. Напомним, работы начались в начале марта прошлого года.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru