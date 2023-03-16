Пенсионер из Чердыни после распития спиртного с двумя женщинами лишился денег

Судебное разбирательство. Фото: архив "КП"

Эта история произошла еще в августе 2022 года. Материалы уголовного дела на днях направили в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что две жительницы Чердыни 1983 и 1982 годов рождения пригласили на вечеринку знакомого пенсионера. Во время совместного распития спиртных одна из них обратила внимание на банковскую карту мужчины, лежащую на трюмо.

В ходе застолья женщинам удалось выведать у гостя данные карты, а затем с помощью мобильного приложения получить доступ к его сберегательному счету. В течение месяца дамы переводили денежные средства с карты пенсионера на свои счета и распоряжались похищенным по своему усмотрению.

При обращении в полицию потерпевший сообщил, что с его банковского счета пропали денежные средства в размере 14 900 рублей.

Как сообщили краевом управлении МВД, в ходе следствия женщины признали вину в содеянном, причиненный материальный ущерб возместили полностью.

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