Молодежный парламент организует для школьников встречи с успешными пермяками

Фото: duma-perm.ru

Около 700 пермских школьников из 9-11 классов примут участие в новом проекте Молодежного парламента города Перми «Молодежь – будущее России». В его рамках ребята смогут встретиться с известными пермяками, добившимися успеха в различных сферах деятельности: волонтерами, бизнесменами, именитыми спортсменами, политиками.

- Такие встречи помогут школьникам с выбором профессии, если ребята пока не могут определиться, на какую специальность пойти учиться, куда поступать. Надеюсь, что наш проект пригодится ребятам, побудит остаться в Перми, работать на благо нашего города, - поделилась заместитель председателя Молодежного парламента города Перми Мария Новикова.

Первая встреча состоялась на базе Лицея №8 в Индустриальном районе. Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин провел беседу с ребятами на площадке «Диалог с политиком».

- Сегодня очень важно работать с молодежью, вовлекать ее в созидательные общегородские дела, показывать примеры профессионального, творческого роста. Мы можем и должны дать ребятам правильные жизненные ориентиры, подтвержденные успешной практикой! Мы с депутатами рады поддержать новый проект нашего Молодежного парламента, тем более, что он имеет образовательное и просветительское значение и напрямую связан с созданием условий для самореализации подрастающего поколения пермяков, - подчеркнул Дмитрий Малютин.

Как рассказал первый заместитель председателя Молодежного парламента города Перми Антон Поносов, разработка проекта велась несколько месяцев, с участием всего актива Молодежного парламента и депутатов Пермской городской Думы. До конца апреля пройдут еще 6 встреч – они состоятся в каждом районе города.