Более 7,6 млрд рублей получили предприниматели Прикамья по программе льготного кредитования

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В 2022 году общий объем льготного кредитования субъектов МСП по Программе Министерства экономического развития на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* составил более 26,8 млрд рублей. В Пермском крае объем кредитов на поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики составил более 7,6 млрд рублей.

Программа льготного кредитования осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 (ред. от 16.08.2022) "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке".

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В 2022 году поддержка субъектов МСП стала для Сбера одним из приоритетных направлений работы. Нам было важно сохранить для предпринимателей все условиях для ведения и развития бизнеса. Для этого Сбербанк предлагает несколько программ поддержки, в том числе – льготное кредитование в рамках Программы Министерства экономического развития России. Кредит можно оформить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, рефинансирование ранее выданных кредитов и развитие предпринимательской деятельности (для клиентов, относящихся к категории «Микропредприятие»). Срок и сумма кредитования зависят от выбранной цели».