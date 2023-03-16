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НовостиОбщество16 марта 2023 10:54

В Прикамье на дороге Пермь — Ильинский ограничили движение

Ограничения продлятся 2,5 месяца
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На автодороге Пермь — Ильинский стартовало строительство дополнительных полос движения на подъемах. На время выполнения работ там ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Полностью закрывать движение не будут. На участке реконструкции организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения продлятся до 1 июня 2023 года.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Синяя стрелка, изображенная на схеме, обозначает открытую для движения полосу в сторону Перми. Красная стрелка — полоса движения в сторону поселка Ильинский, на которой ведутся работы.

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