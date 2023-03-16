В Пермском крае активизировались мошенники под видом специалистов МФЦ

Мошенники звонят пермякам и представляются сотрудниками многофункционального центра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае участились случаи мошенничества от имени специалистов центров «Мои документы». Информация об этом размещена на официальной странице МФЦ в социальных сетях.

Действует новая схема мошенничества следующим образом. Неизвестные звонят пермякам и представляются сотрудниками многофункционального центра. Аферисты сообщают о попытке взлома личного кабинета на портале Госуслуги. Затем злоумышленники убеждают назвать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс-сообщений, писем в электронной почте и рассылок в различных мессенджерах.

Жителей Прикамья предупреждают, что работники МФЦ не звонят и не спрашивают код подтверждения для входа на Госуслугу. Также сотрудники центров никогда не отправляют пароли в мессенджерах и не просят открывать ссылки из писем. Пермякам необходимо быть более внимательными и не сообщать личные данные неизвестным.

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