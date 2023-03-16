Житель Прикамья узнал об измене возлюбленной и с ножом напал на соперника

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Губахе вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который чуть не убил знакомого из ревности. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Обвиняемый узнал об измене сожительницы с женатым мужчиной, вооружился кухонным ножом и пришел в квартиру соперника. Ревнивец нанес оппоненту удары в живот и в голову.

Супруга раненного поспешила вызвать полицию и скорую помощь. Мужчину увезли в больницу. Его травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил нападавшего к 4 годам колонии строгого режима.

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