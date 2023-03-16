В Прикамье приставы арестовали у семейной пары две иномарки и катер

Суд арестовал транспортные средства должников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае судебные приставы арестовали у семейной пары две престижные иномарки и катер. Как рассказали в пресс-службе краевого УФССП, транспортные средства принадлежали супругам из Добрянки. Они задолжали частному предпринимателю по договору займа более 56 миллионов рублей. Однако выплачивать долг муж и жена не собирались.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в собственности у должников имеются автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry, а также катер «Витязь». Лишаться средств передвижения супруги не желали и скрывали имущество. Тогда приставы направили в ГИБДД ориентировки о задержании транспорта. Вскоре внедорожник нашли в Мотовилихинском районе Перми, а вторую иномарку заметили на парковке возле дома.

Транспортные средства были подвергнуты аресту. После оценки специалиста иномарки и катер продадут на торгах. Вырученные средства будут переданы взыскателю в счет погашения долга.

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