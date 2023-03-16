В Прикамье повысят штрафы за расклейку объявлений и незаконные граффити

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае планируют значительно увеличить штрафы за незаконную расклейку объявлений и нанесение граффити. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли в первом чтении. Ранее проект внес глава Перми Алексей Демкин.

Сейчас размер штрафов за расклейку объявлений и нанесение рисунков в неположенных местах составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Предлагается повысить их до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное. По словам мэра города, действующие в настоящее время штрафы не помогают профилактике. Так, в 2022 году за расклейку объявлений в краевой столице задержали 229 человек, а за графические рисунки – только двоих.

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