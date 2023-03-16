В Перми сжегших икону троих подростков поместили в психлечебницу

Фото: скриншот видео

Троих из пяти подростков, которые принимали участие в сожжении иконы в Перми, отправили в психиатрическую больницу на обследование. Их доставили туда после допроса в полиции. Об этом рассказал Глава объединения «Северный человек» Миша Маваши, активисты которого поймали одного из участников глумления и отпороли ремнем на камеру.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков в балаклавах разрубили мечом и топором икону великомученицы Анастасии Узорешительницы, а затем сожгли ее. При этом свое глумление над священным изображением несовершеннолетние сопровождали нацистскими приветствиями.

Вскоре сотрудники полиции установили личности подростков. Ими оказались двое старшеклассников одной из средних школ Перми и трое студентов-первокурсников колледжа. Сейчас проверка данного происшествия продолжается. Назначены различные экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в краевом главке МВД.

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