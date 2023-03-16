На портале «Управляем вместе» появился специальный раздел о благоустройстве территорий

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на портале «Управляем вместе» создан раздел о региональной программе «Комфортный край». Ее запустили в этом году.

В разделе размещена информация о благоустройстве территорий в рамках региональной программы. Кнопка-переход в раздел «Комфортный край» находится на главной странице портала.

Благодаря новому разделу жители региона смогут следить за реализацией проектов в муниципалитетах. «Только за 2023 год планируем реализовать порядка 90 мероприятий на 1 млрд рублей, а на три года выделяем из краевого бюджета порядка 6,8 млрд рублей», — отметил Дмитрий Махонин.

В раздел добавляются сведения о проектах, адреса, перечень работ, сроки их проведения и объем финансирования. Информация размещена на интерактивной карте. В дальнейшем за ходом работ можно будет следить по фотографиям.

Цель программы «Комфортный край» — повышение комфорта проживания в населенных пунктах территорий региона. В ее основе планы развития муниципалитетов на ближайшие годы и на перспективу до 2030 года.

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