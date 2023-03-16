В Прикамье снизился объем вводимого жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

За период с января по февраль 2023 года на территории Пермского края в эксплуатацию сдано 3178 квартир. Их общая площадь — 328,9 тыс. кв. м, сообщили в Пермьстате.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 2,5%.

В основном жилье сдавали индивидуальные застройщики. За счет собственных и привлеченных средств они ввели в действие 259,1 тыс. кв. м жилья. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году.

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