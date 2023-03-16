В Пермском крае 16 и 17 марта ожидается мощное потепление

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается мощное потепление. В четверг, 16 марта, благодаря прояснениям воздух на территории Прикамья прогреется до +5…+9 . При этом теплее всего будет на северо-западе региона, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. В Перми есть вероятность обновления температурного рекорда, который составляет +7,6 и был установлен в 2001 году.

– Ночь на пятницу 17 марта в Пермском крае будет теплой от -2 до +2 . Днем потепление продолжится. Температура воздуха повысится до +10 градусов на юге региона. В Перми может обновиться еще один суточный температурный рекорд. Ранее он составлял +8,3 и был установлен в 2013 году, - говорят специалисты.

Однако экстремальное тепло будет недолгим. Уже вечером в краевой столице начнется дождь, переходящий в мокрый снег. За ночь выпадет до 5-7 мм осадков. На выходные синоптики прогнозируют в Прикамье малооблачную погоду. В дневные часы ожидаются слабые оттепели до 0…+3 . В ночь на воскресенье вновь подморозит до -7…-12 .

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