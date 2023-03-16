В Пермском крае директора школы наказали за драку учеников

Фото: Мария Бакланова

В Краснокамске директора школы привлекли к ответственности после драки двух учеников. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Старшеклассники подрались, в результате чего оба получили телесные повреждения. После этого была проведена проверка.

Причиной случившегося назвали ненадлежащую организацию работы педагогов, которые должны были контролировать поведение учеников. В результате директору школы внесено представление. Нарушения устранены — разработано положение о внутришкольном дежурстве.

Также директора привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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