В Прикамье логистические центры могут получить налоговую льготу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крупным логистическим центрам Пермского края площадью более 15 тысяч квадратных метров могут дать налоговую льготу. От налога на имущество их могут освободить на пять лет с момента ввода в эксплуатацию. Законопроект рассмотрят депутаты краевого Заксобрания.

В регионе не хватает качественных складских помещений. Арендные ставки на них высокие. Льгота нужна для развития логистической инфраструктуры. На сегодняшний день льготы по налогу на имущество действуют в 50 регионах страны.

Депутаты краевого парламента рассмотрят вопрос о налоговых льготах 16 марта сразу в двух чтениях.

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