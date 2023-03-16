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НовостиОбщество16 марта 2023 3:40

В центре Перми приступили к реставрации фасада главпочтамта

Ее завершат этим летом
Лела Минадзе
Фото: Goоgle Карты

Фото: Goоgle Карты

В Перми начали реставрировать фасад главпочтамта по улице Ленина, 28. В Почте России отметили, что режим работы не изменится.

Здание обновляют к 300-летию Перми. Реставрация завершится в июне 2023 года. Фасад окрасят в естественные цвета: белый, бежевый лен и охра экрю. Цоколь облицуют неполированным гранитом.

В прошлый раз фасад главпочтамта ремонтировали в 2010 году. Здание было построено в конце XIX века. Оно имеет историческую ценность и входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр».

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