Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 16 марта 2023 года к 08:00 ДТП на ул. Славянова парализовало движение на Вышке-1 в сторону центра - на ул. Соликамской, ул. Мостовой, ул. Огородникова, ул. Фокинской, пл. Восстания.

На Вышке-2 утренняя пробка в 6-7 баллов на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской.

Затор образовался на бул. Гагарина перед перед перекрестком с ул. Ушинского в сторону Цирка.

Есть затруднения в движении на ул. Чкалова при выезде со Стахановского перехода к ул. Куйбышева.

Медленное движение на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

В центре города скопление транспорта в районе эспланады на ул. Попова и ул. Ленина.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 16 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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