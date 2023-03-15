Пермяка осудили на 6 лет за нападение на таксиста и угон

Таксист смог убежать, когда угонщик совершил ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми осудили 21-летнего мужчину за нападение на таксиста. Случай произошел в августе 2022 года, подробности сообщает суд Кировского района.

Пьяный пермяк вызвал такси, сел в него, а потом решил побыть не пассажиром, а водителем. С заднего сиденья он обхватил рукой шею мужчины и начал душить. Потом ослабил руку и велел водителю пересесть, а сам сел за руль.

Катался по городским улицам он недолго, его остановил столб. После ДТП водитель выскочил из машины и сообщил о произошедшем полиции. Злоумышленник в это время был без сознания, от удара сработали подушки безопасности.

На место ДТП приехали полицейские, они задержали угонщика, было возбуждено уголовное дело. Виновный получил 6 лет колонии, потерпевшему выплачено 150 000 рублей компенсации морального вреда.

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