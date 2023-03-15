В Пермском крае льготникам увеличат компенсацию на подключение газа

Компенсацию увеличили до 100 000 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае в 2023 году некоторые категории льготников смогут сэкономить на подключении дома к газу. Сайт губернатора и правительства Пермского края сообщает, что увеличивается предельный размер субсидий на компенсацию расходов до 100 тысяч рублей.

Напомним, по программе догазификации, которая реализуется в Прикамье газопровод строится до фасада дома.

В Минсоцразвития региона объяснили, что компенсация может быть использована на строительство газораспределительных сетей и покупку внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года.

Субсидию можно получить только один раз, если затраты на подключение газа будут больше 100 рублей, заявителю придется доплатить разницу.

Воспользоваться компенсацией могут: участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

многодетные и малоимущие семьи.

Заявление можно подать в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства до 31 августа 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65