В центре Перми вместо парковки возведут жилой комплекс

Жилой комплекс будет состоять из трех домов. Фото: t.me/migd59

В Перми недалеко от площади Карла Маркса будет построен жилой комплекс. Об этом сообщает Минимущества Пермского края. Он будет расположен на участке, ограниченном улицами Полины Осипенко, 25 Октября и Белинского. На этом месте много лет располагалась парковка.

Рядом с новыми домами проходит благоустроенный бульвар им. Советской Армии, а через дорогу будет установлен мемориальный комплекс – «Пермь – город трудовой доблести».

- Документация по планировке территории утверждена, - говорят специалисты министерства. - Застройщик планирует строительство жилых домов с переменной этажностью ниже предусмотренной территориальной зоной – 7, 9 и 16 этажей. Жилой комплекс будет обустроен подземным паркингом. Компания уже приступила к ограждению площадки для будущего строительства.

Дома будут разной этажности. Фото: t.me/migd59

На первых этажах будут расположены магазины, кафе или рестораны. На заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (проект получил положительные отзывы. Проект будет внесен на утверждение в Правительство Пермского края.

На их месте располагалась парковка. Фото: t.me/migd59

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