Как не попасть на уловки телефонных мошенников

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Большинство россиян сталкивались с телефонным мошенничеством — получали звонки от неизвестных людей, которые выдают себя за других и пытаются заставить собеседника действовать в своих интересах. Эксперты Сбера собрали популярных уловок и 3 совета, которые защитят вас от обманщиков.

Звонок из службы безопасности банка

Вам звонит незнакомец. Номер входящего звонка очень похож на номер банка — например, совпадают последние цифры. Звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщает, что "банк выявил подозрительную операцию" или "в системе произошел сбой". Он просит у вас полные данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароль для входа в личный кабинет. Это нужно якобы "для сохранности ваших денег". На самом деле, сообщив эти данные, вы рискуете потерять деньги.

Автоматизированные колл-центры

Вам звонит робот — будто бы от банка. Он сообщает, что ваша карта "заблокирована в связи с подозрительной операцией", просит вас перезвонить для выяснения подробностей и диктует номер. По этому номеру отвечает мошенник под видом сотрудника службы безопасности — пугает вас потерей денег и настойчиво предлагает их "спасти", переведя на "безопасный счёт", либо старается выманить секретные данные (например, логин от СберБанк Онлайн или код из СМС).

Важно: иногда вам может позвонить настоящий голосовой помощник от банка — в том случае, когда банк подозревает мошенничество. Но это делается лишь для подтверждения, что операцию проводили вы сами. Ни сотрудник банка, ни голосовой помощник никогда не просят называть цифры и коды или звонить на номер, который отличается от официального. Если сомневаетесь — прервите общение и перезвоните по официальному номеру банка самостоятельно.

Звонок из прокуратуры

Мошенник звонит и сообщает, что некий сотрудник банка с доступом к вашему счёту находится под подозрением, и в его отношении ведутся следственные действия. Через некоторое время мошенник звонит вам под видом "представителя прокуратуры". Он просит вас помочь следствию — предоставить информацию о счёте для проведения "проверок", а также убеждает перевести свои деньги на "специальный счёт" для гарантии их сохранности.

Выигрыш в лотерее

Данный сценарий подразумевает не запугивание жертвы, а напротив — рассказ о некой радостной новости: выигрыш, выплата или бонус, эксклюзивное предложение или хорошая скидка. Чтобы не упустить такую выгоду, вам предлагают прямо сейчас совершить нужные мошенникам действия, например, продиктовать номер карты и код из СМС.

Приложение-кошелёк с "защищённой" картой

Злоумышленник звонит от имени банка и говорит, что для вас выпущена новая, особо защищённая карта. Такую карту якобы нужно добавить в мобильное приложение-кошелёк и перевести на неё деньги с других карт "для сохранности". Если вы под диктовку мошенника привяжете к приложению-кошельку свою карту и пополните её, деньги уйдут мошеннику.

Перевод по ошибке

Вы оставили своё имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений. Вскоре кто-то присылает вам с мобильного телефона СМС, подделанное под банковское сообщение о зачислении средств. Затем с другого номера приходит СМС или поступает звонок — вам объясняют, что перевод совершен по ошибке, и просят вернуть деньги. Вы жалеете человека, который допустил оплошность, и забываете проверить последние операции в личном кабинете. После перевода мошенники исчезают.

Брокерские или дилерские услуги

Вам звонит незнакомец, который называет себя представителем брокерской или дилерской компании, предлагает инвестировать деньги и обещает высокий доход. Вы соглашаетесь открыть счёт и самостоятельно переводите деньги на карту третьего лица. Мошенники пропадают, вернуть деньги после этого будет крайне сложно.

"Мама, я попал в беду"

Одна из первых в России схем и старый, но до сих пор работающий способ. Жертве поступает звонок якобы от члена семьи или сразу от "сотрудника правоохранительных органов". Они сообщают, что родственник попал в неприятную ситуацию: устроил ДТП, задержан с наркотиками и т.д. По итогам разговора жертву просят перечислить или передать курьеру крупную сумму денег для "решения вопроса".

Запомните эти сценарии и будьте готовы прервать общение с преступниками как можно скорее. Но даже если мошенники придумают совсем новую схему, вы сможете сохранить свои деньги, последовав нашим советам.

Совет №1: узнать, с кем вы разговариваете

Первым делом проверьте, подключен ли у вас сервис "Проверка входящих звонков" в разделе "Безопасность" в приложении СберБанк Онлайн. Он информирует о звонках с известных нам номеров мошенников — если увидите, что звонок небезопасный, сможете просто не брать трубку.

Совет №2: не раскрывать тайн

Даже если вы не нашли причин усомниться в личности звонящего, это не повод ему доверять. Ни в коем случае не сообщайте данные своих карт, размер денежных сумм на счетах и любую иную конфиденциальную информацию.

Совет №3: не торопиться

Самое главное при общении с мошенниками — спокойствие и рассудительность. Противник будет провоцировать вас на импульсивные и необдуманные поступки. Но подобные попытки сразу должны вызвать у вас подозрение. Не выполняйте ничего из того, что требует от вас звонящий, прекратите разговор.