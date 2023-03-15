Пермский край заключил с Индией контракты и соглашения на 1,5 миллиарда рублей

Фото: permkrai.ru

Делегация из Пермского края завершила свой двухдневный визит в Индию. В рамках поездки прошла серия рабочих встреч. Власти Прикамья совместно с предпринимателями искали пути расширения поставок на азиатский рынок и развития новых логистических цепочек, а также решали вопросы импортозамещения. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

По словам главы региона, рынок Индии является перспективным, поскольку является очень ёмким для предприятий нефтехимии, лесопереработки и предприятий нефтяной промышленности. Объем инвестиций в экономику Пермского края, договоренности о которых были достигнуты во время рабочей поездки пермской делегации в Республику, оцениваются в 1,5 млрд рублей. Также запущен процесс выстраивания партнерства на новом уровне.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65