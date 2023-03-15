В Перми 16 марта проведут расширенный прием семей участников СВО

Фото: правительство Пермского края

В Перми в Едином центре поддержки семей мобилизованных и участников СВО 16 марта с 15:00 до 18:00 состоится расширенный прием граждан. Центр находится в Доме офицеров по улице Сибирской, 59.

Консультации проведут специалисты Минтербеза, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка и военного госпиталя в Перми. Также на приеме будут судебные приставы и представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю.

Единый центр поддержки семей мобилизованных на площадке Дома офицеров начал работу 17 ноября. Туда можно обратиться за консультационной, социальной и юридической помощью. Также там собирают гуманитарный груз для бойцов.

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