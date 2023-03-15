В Перми срок сдачи поликлиники на улице Ленина, 16 вновь перенесли

План городской поликлиники. Фото: vega-beton.ru

Срок сдачи строящейся поликлиники на улице Ленина, 16 в центре Перми вновь перенесли на более позднее время. Это связано с тем, что задерживается поставка необходимого оборудования. Об этом сообщает Business Class.

В Министерстве строительства Пермского края изданию рассказали, что сейчас в здании ведутся чистовая отделка, пусконаладочные работы системы освещения и другие электромонтажные работы. В ведомстве также уточнили, что основное затруднение вызвали поставки требуемого оборудования. Ожидается, что полная его поставка будет осуществлена до конца мая. После этого можно будет ввести объект в эксплуатацию.

Напомним, поликлинику на улице Ленина, 16 начали возводить в 2017 году. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Ранее сообщалось, что завершить строительные работы в медучреждении планировалось в марте этого года. Новое здание рассчитано на ежедневный прием 400 пациентов. В четырехэтажном здании появятся круглосуточный травмпункт, дневной стационар, пункт забора анализов, кабинеты специализированного приема, отделения лучевой диагностики и неотложной помощи.