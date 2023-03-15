Житель Прикамья стал закладчиком наркотиков, чтобы накопить на свадьбу

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Краснокамске поймали 35-летнего местного жителя, который распространял наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчину задержали, когда он пытался спрятать закладку в снег. Позднее выяснилось, что он устроился закладчиком в интернет-магазин, чтобы заработать на свадьбу. В Перми он забрал большую партию запрещенных веществ и вернулся в Краснокамск, где разложил 12 закладок. Их координаты были сохранены у мужчины на телефоне. Полицейские обнаружили спрятанные наркотики и изъяли их.

Задержанный ранее уже был судим, сам употребляет запрещенные вещества и нигде не работает. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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