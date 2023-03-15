В Прикамье ищут пропавшего 3,5 месяца назад мужчину с татуировкой скорпиона

Фото: поисковый отряд «Регион 59»
В Красновишерске ведутся поиски 40-летнего Андрея Вуккерта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».
Мужчина перестал выходить на связь еще 27 ноября прошлого года. В тот день он вышел из дома и исчез.
Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и кроссовки. Из особых примет татуировки слева на груди в виде скорпиона и группы крови.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.
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