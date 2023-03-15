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НовостиОбщество15 марта 2023 7:52

В Перми закрылась старейшая в городе гостиница «Микос»

Отель работал с середины 90-х годов
Екатерина Оборина
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

В Перми закрылась старейшая частная в городе гостиница «Микос», которая располагается на улице Стахановская, 10а. Гостиничный комплекс работал с середины 1990-х годов.

«Отель «Микос» закрывает свои двери в связи с продажей. На этом месте будет что-то новое и интересное» - сообщается на официальном сайте гостиничного комплекса. Также уточняется, что ресторан «Пермский периодъ» в дальнейшем продолжит работу как банкетный зал.

По информации «Коммерсант-Прикамье», владелица помещения, предприниматель Екатерина Чернова продала гостиничный комплекс компании «Перспектива-Инвест». Общая площадь объекта составляет 1,76 тыс. кв. метров. Гостиница занимает первый, второй и цокольный этажи жилого многоквартирного дома. Трехзвездочный отель рассчитан на 15 номеров. Новые собственники планируют провести ремонт и перепланировку бывшего отеля. После этого часть помещений будут сдавать в аренду, а другие продадут.