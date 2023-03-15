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НовостиОбщество15 марта 2023 7:50

Исполняющим главы Прикамья на время отсутствия губернатора назначен Александр Смертин

Дмитрий Махонин отправился в Индию с рабочим визитом
Лела Минадзе
Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края

Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на время своей командировки назначил исполняющим обязанности главы региона Александра Смертина.

Напомним, что Дмитрий Махонин на этой неделе возглавил делегацию правительства Пермского края во время рабочего визита в Индию. В нее вошли руководители предприятий, занятых в отраслях промышленной химии, металлообработки и машиностроения.

Цель поездки — вывод пермского бизнеса на новые рынки и развитие промышленной кооперации с партнерами из дружественных стран.

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