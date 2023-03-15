«Т Плюс» подключила к теплу новый корпус техно-школы в микрорайоне Новые Ляды в Перми

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми» в посёлке Новые Ляды Свердловского района города. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 2,046 Гкал/ч. Школа рассчитана на 1055 учеников, здесь организованы 43 класса. Площадь возведенного здания достигает 18,9 тыс. кв. метров.

Для подачи тепла и горячей воды в техно-школу построено 125 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Оперативные действия энергетиков «Т Плюс» позволили ввести социальный объект в эксплуатацию по графику. Таким образом, обеспечено перспективное развитие учебной инфраструктуры в приоритетной городской территории.

За 2022 год Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью77,2Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36,5% (без учета промышленного парового потребителя). Всего обеспечен запуск тепла для 82зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новое общежитие краевого авиатехникума, а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку на подключение онлайн через специальный интерфейс. Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. Есть возможность запросить через портал подключений технические условия на подключение и информацию о возможности подключения», – отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.