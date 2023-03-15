Первая лига КВН сезона 2023 года стартует в Перми 24 марта

Фото: Чемпионат КВН Прикамья/ВКонтакте

В Перми стартует новый сезон Первой лиги КВН. Игры пройдут 24, 25 и 26 марта на сцене ДК Солдатова. В 1/8 финала сыграют 26 команд из 18 регионов России и Казахстана. В Пермь приедут ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска, Красноярска, Воронежа, Владивостока и других городов страны. Вести игры будут Аля Кокушкина, Дмитрий Колчин и Алексей Кривеня.

Напомним, Первая лига КВН является телевизионной лигой Международного союза КВН и существует с 1993 года. За эти годы игры проходили в разных городах России. В частности, в Воронеже, Казани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге, Уфе. В Перми игры Первой лиги проводятся с 2022 года. «Пермский период» КВН в 2023 году продолжится. Четверть финала запланирована на 22-24 июня, полуфинал – на 16-17 сентября, финал – на 10 декабря.

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