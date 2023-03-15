Утром 15 марта пробки на дорогах Перми достигли 8 баллов

Фото: Павел Шатров

Утром в среду 15 марта на дорогах Перми образовались серьезные заторы. Как сообщает городской департамент транспорта в своих соцсетях, в краевой столице зафиксированы пробки в 8 баллов.

Наиболее затрудненное движение транспорта наблюдается на улицах Пушкина, Ленина, Екатерининская, Куйбышева, Героев Хасана, Чкалова, Стахановская, Локомотивная, Плеханова, Попова, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте. Также пробки зафиксированы на улице Спешилова и Коммунальном мосту. Из-за пробок возникли сбои в работе городского общественного транспорта. Отставание маршрутов от расписания достигает более 20 минут.